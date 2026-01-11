ПВО России за три часа нейтрализовала 33 беспилотника над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны в течение трех часов отразили атаку беспилотников, уничтожив и перехватив 33 летательных аппарата над рядом регионов страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, инциденты были зафиксированы вечером 10 января в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Все обнаруженные беспилотные аппараты относились к самолетному типу и были нейтрализованы дежурными средствами ПВО.

Наибольшее количество целей было уничтожено над Воронежской областью — там сбили 17 дронов. Над Курской областью ликвидировали восемь беспилотников, над Брянской — пять, еще три аппарата были перехвачены в воздушном пространстве Белгородской области.

В Минобороны подчеркнули, что все цели были своевременно обнаружены и угрозы объектам на земле не допущено.

Ранее сообщалось о крупнейшем за последние несколько месяцев воздушном налете.