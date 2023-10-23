Больше 10 человек погибли при столкновении поездов в Бангладеш

По меньшей мере 15 человек погибли в результате столкновения двух поездов в Бангладеш 23 октября. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на данные от властей района.

По словам представителя правительства Садикура Рахмана, на данный момент погибшими признаны 15 человек, при этом не меньше сотни получили травмы. Сам инцидент случился несколько часов назад, поисково-спасательные работы проводятся до сих пор.

Известно то, что грузовой поезд столкнулся со скорым пассажирским, который следовал в Дакку, в районе Бхайраб, причины на данный момент не известны.