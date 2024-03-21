Больше 100 искусственных неровностей преимущественно у переходов обустроят в Подмосковье в этом году

Специалисты Мосавтодора в этом году планируют обустроить на территории Подмосковья более ста новых искусственных дорожных неровностей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Напоминаем, что данные неровности устанавливают для того, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость.

По словам заместителя председателя правительства — министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика, места установки искусственных неровностей будут определяться в течения года по результатам комиссии по безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти тридцать водоемов расчистят в Подмосковье в этом году.