Больше 40 тысяч жителей Донецка остались без света из-за атаки ВСУ

По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, которые были опубликованы в его официальном канале в социальных сетях, на данный момент в городе без света остались больше 41 тысячи абонентов. Это связано с ежедневными атаками украинской армии на город, регулярными обстрелами.

Кулемзин уточняет, что обесточены в городе 399 трансформаторных подстанций, а помимо оставшихся без света десятков тысяч абонентов, пришлось остановить работу 161 котельной. Украинцы за пятницу, 22 марта, выпустили по Донецку около 18 снарядов калибра 155 мм (это «натовский» калибр, то есть, который чаще всего используют в военных действиях страны НАТО).