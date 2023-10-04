Больше ста снарядов выпущено по территории ДНР со стороны Украины

Украинцы ежедневно обстреливают территории России. Вечером среды, 4 октября, стало известно, что за один день они выпустили 115 снарядов по территории ДНР.

Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что всего было 34 обстрела, во время которых ВСУ и выпустили 115 боеприпасов. Калибр разный, есть и 155 мм, есть и 152 мм.

Напомним, что в результате обстрелов в среду в ДНР ранения получили два человека – им оказывают помощь врачи.