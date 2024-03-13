Больше трех тысяч человек пострадало в Иране во время предновогодних празднеств

Во время празднования Чахаршанбе-Сури иранцы прыгают через костры и активно взрывают пиротехнику. В этом году уже 14 человек погибло и более 3200 получили ранения из-за беспечности людей и потери ими бдительности. Об этом сообщило национальное информационное агентство Mehr.

Во многом травмы объясняются несоблюдением техники безопасности при использовании пиротехники. При использовании фейерверков и петард нередко страдают случайные прохожие, временами взрывы происходят в помещениях. Еще недавно медики насчитывали 2114 пострадавших, теперь же их числится в полтора раза больше.

«До полуночи вторника общее число пострадавших в стране в ходе празднования Чахаршанбе-Сури достигло 3267 человек... Количество погибших по-прежнему составляет 14 человек», - указали журналисты.

Бригады скорой помощи доставили в медицинские учреждения 463 человека. 189 из них лишились конечностей, более чем у тысячи пострадавших были повреждены глаза. Еще почти тысяча человек получила ожоги.

Праздник огня Чахаршанбе-Сури уходит своими корнями далеко в прошлое. Его отмечают перед Ноурузом, который празднуют 21 марта. Праздновать начинают за 2-3 недели до прихода самого праздника.

Ранее появлялось сообщение, что Иран запустил спутник собственной разработки с помощью РФ. «Парс-1» с помощью корабля-носителя «Союз» был выведен ан орбиту высотой в 500 километров, откуда он должен сканировать иранскую топографию.