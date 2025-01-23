Российские войска замкнули кольцо окружения вокруг Великой Новоселки и тем самым загнали в котел порядка 1,5 тыс. бойцов ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По утверждению микроблога, украинские военные запрашивали разрешение на отход из Новоселки, но так и не получили его. Затем кольцо окружения вокруг данного поселка городского типа замкнулось, после чего в котле оказалось порядка 1,5 тыс. военных.

«Там же наемники из Польши, Грузии и Великобритании — судя по голосам из радиоперехватов и найденным телам», — указали авторы данного сообщения.

Всем окруженным поставлен ультиматум, либо они сдаются, либо их всех уничтожат. Теперь бойцы ВСУ периодически совершают попытки прорваться сквозь кольцо, но неудачно. Только за сегодняшний день их было уничтожено порядка полутора сотен.

Ранее аналитик Матвийчук заявил, что украинская армия начала активно минировать те районы Донбасса, которые находятся под контролем ВСУ. Это представляет серьезную угрозу не только для солдат ВС РФ при наступлении, но и для мирных украинцев, которые рискуют стать жертвами оставленных взрывных устройств.