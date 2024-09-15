Польша готова объявить режим стихийного бедствия из-за сильнейшего наводнения

В Польше местные власти в самое ближайшее время объявят режим стихийного бедствия. Причиной тому сильнейшее за последние годы наводнение, вызванное буйствующим несколько дней штормом «Борис».

Как заявил в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск, уже ведется соответствующая подготовка к введению в стране режима стихийного бедствия.

«После консультаций с соответствующими министрами и службами я поручил подготовить постановление Совета министров о введении режима стихийного бедствия», — написал Туск.

Напомним, из-за шторма «Борис» в Польше, а также соседних Австрии и Румынии погибли не менее семи местных жителей. В Чехии из-за наводнения в ходе экстренной эвакуации временно переселены более 10 тыс. жителей.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения на севере Вьетнама погибли 233 человека.