Вследствие наводнения на севере Вьетнама погибло 233 человека

На севере Вьетнама в результате масштабного паводка, вызванного тайфуном «Яги», погибло не менее 233 человек, еще 103 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство.

По последним данным департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, 823 человека получили травмы.

От паводка в северной части страны сильно пострадала материальная инфраструктура.

Наводнение затронуло 26 провинций и городов, затопив и разрушив свыше 204 тыс. жилых домов и строений, а также повредив линии электропередач и связи.

Стихия уничтожила более 263 тыс. га сельскохозяйственных угодий, на которых выращивались рис, фрукты и другие культуры.

Вьетнамское правительство предпринимает все возможные усилия для минимизации ущерба и скорейшего восстановления пострадавших районов.

В спасательных и восстановительных работах активно задействованы военные подразделения Вьетнамской народной армии и народной милиции.

По всей стране организован сбор средств для помощи пострадавшим жителям.

Ранее сообщалось, что число жертв тайфуна «Яги» во Вьетнаме достигло 152.