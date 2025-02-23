Борт из Москвы в Кайо-Коко экстренно сажают в Пулково из-за отказа двигателя

Самолет, выполняющий рейс из Москвы на Кубу, в аэропорт Кайо-Коко, будет вынужден совершить экстренную посадку в Пулково из-за проблем с внезапно отказавшим двигателем, передает телеканал РЕН со ссылкой на источник, близкий к ситуации.