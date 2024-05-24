Борт МЧС России доставил в Якутию 200 тепловых пушек для просушки пострадавших от паводка домов

Самолет Ан-74 МЧС России доставил из Владивостока в Якутск 200 тепловых пушек, сообщили в ведомстве.

Это оборудование будет использоваться для просушки домов и других объектов, пострадавших от паводка.

В настоящее время активно идет ледоход на Лене. Подтопленными оказались дворовые территории в Кобяйском и Жиганском районах Республике Саха (Якутия).

МЧС России также продолжает работать в районах, которые ранее сильно пострадали от паводков — Тюменской, Омской и Курганской областях.

Ранее сообщалось об угрозе подтопления Новокузнецка из-за сильных дождей и поднятия уровня воды в реке Томь.