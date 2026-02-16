Борт Ми-8МТВ ждет погоды: туроператор вызволит туристов из Териберки за солидную плату

Туроператор «Урал Турс» предложил вертолет для эвакуации людей, застрявших в транспортном коллапсе на подъезде к Териберке. Генеральный директор компании сообщил Радио РБК, что в аэропорту Мурманской области находится их борт Ми-8МТВ, и при подходящих погодных условиях они готовы вылететь в село, чтобы вывезти людей.

Однако далеко не все туристы могут воспользоваться воздушной эвакуацией. Гид туристического клуба «Полярная тропа» Степан пояснил, что цена за вертолетную перевозку до Мурманска составляет около 45 тысяч рублей с человека, что для многих является непосильной суммой. По его словам, те, кому необходимо срочно улететь, пользуются этой возможностью, но остальные предпочитают ждать открытия дороги.

Причиной транспортного коллапса стала сильная метель. По данным оперштаба региона, на трассе скопилось около 160 автомобилей. Степан уточнил, что в очереди стоят 250–300 машин, а общее количество застрявших людей превышает тысячу человек. Власти организовали в Териберке пункты временного размещения в местной школе и Доме культуры, где туристы могут согреться, выпить горячие напитки и зарядить телефоны.

