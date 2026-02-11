Пледы и 500 индусов на полу: туристы застряли в Шардже из-за капризов погоды

Шарджа встретила пассажиров не солнцем и морем, а туманом, плотно запечатавшим взлетные полосы. Второй день авиакомпания Air Arabia пытается распутать расписание, но узлы затягиваются только туже. Рейсы в Таиланд, Индию, Россию и десятки других направлений ушли в бесконечное ожидание. Некоторые туристы не покидают здание аэропорта уже больше суток.

Россияне, застрявшие в терминале, поделились с TourDom.ru подробностями ночевки по-арабски. Приземлившись в полночь, пассажиры надеялись на обещанный отель к восьми утра. Вместо номеров перевозчик выдал пледы. Прилечь оказалось негде: пол терминала был плотно утрамбован телами жителей арабских стран и Индии. Они лежали буквально штабелями, оккупировав каждый свободный сантиметр.

Утром отель так и не случился. Вместо кроватей Air Arabia раздала талоны на завтрак. Но и тут пассажиров ждала очередь, достойная мавзолея в час пик.

«Поесть мы тоже пока не смогли, так как впереди нас стоят человек 500 – те самые арабы и индусы, которые ночью лежали на полу», – делятся собеседники.

К полудню расклад сил в терминале изменился. Освободившиеся «спальные места» оперативно заняли россияне и европейцы. Уезжать из аэропорта смысла нет – время вылета постоянно сдвигается, а объявлять его перевозчик, похоже, боится как огня.

«С полуночи тут тусуемся. Сказали, что полетим в восемнадцать ноль-ноль, но это не точно», – делятся туристы из Екатеринбурга.

По соседству англичанка, застрявшая на пути в Бангкок, уже насчитала двадцать два часа ожидания. Французы, которые должны были улететь на Мальдивы еще пятнадцать часов назад, перестали верить в райские острова и теперь мечтают просто о стуле.

Москвичам повезло чуть больше: один борт в столицу России все-таки вырвался из туманного плена. Второй значится расписанием на вечер, но вечер в Шардже – понятие растяжимое. Как, впрочем, и утро, и день, и надежда когда-нибудь поесть горячего.

