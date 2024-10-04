Бортников: исполнителей теракта в «Крокусе» прицельно вербовали среди таджиков

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» намеренно вербовали среди таджикского народа. Об этом он сообщил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ), которое проходит в Астане.

По словам Бортникова, вербовкой фигурантов дела о теракте занимались члены террористической организации «Вилаят Хорасан»*.

Как отметил глава ФСБ, вербовали исполнителей люди, которые находились на территории Афганистана. Кроме того, добавил Бортников, к организации теракта причастны украинские спецслужбы.

Отдельно директор ФСБ высказался о миграционной политике, заявив, что пребывающие в миграционном потоке радикалы являются для России «группой риска».

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В этот день неизвестные ворвались в здание концертного зала и устроили стрельбу по людям. Минимум 145 человек погибли, в том числе дети.

Ранее сообщалось, что трое фигурантов дела о теракте в «Крокусе» занимались подготовкой еще одного теракта.

*признана в России террористической и запрещенной организацией.