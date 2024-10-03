Трое фигурантов дела о «Крокусе» готовили еще один теракт

Трое обвиняемых в совершении нападения на «Крокус Сити Холл» готовили еще один теракт. Им предъявлено обвинение. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщил ТАСС.

Обвиняемые хотели взорвать самодельную бомбу. В связи с этим им также предъявлено обвинение в незаконном изготовлении взрывного устройства, совершенном организованной группой.

3 октября сообщалось, что организатор теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» и его соучастники находятся за границей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед началом выступления рок-группы «Пикник» в здание ворвались террористы и открыли стрельбу по посетителям. Потом вспыхнул пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

Ранее сообщалось о том, что обвиняемые в совершении теракта в «Крокусе» дали друг на друга изобличающие показания.