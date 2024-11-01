БПЛА упал на территории нефтебазы на Ставрополье

На территории нефтяной базы в Светлограде, который расположен в Ставропольском крае, упал украинский беспилотник. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия сразу же были развернуты экстренные службы для оценки ситуации и обеспечения безопасности.

Светлоград находится в Петровском муниципальном районе Ставрополья, а нефтяная база размещена в индустриальной зоне города.

В настоящее время власти заверяют, что все необходимые меры будут приняты для предотвращения таких случаев в будущем.

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника под Липецком. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, жертв и серьезных разрушений зафиксировано не было.