Обломки БПЛА упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника под Липецком

В небе над Липецком и Липецким муниципальным округом в ночь на воскресенье, 20 октября, были выявлены и подавлены силами РЭБ и ПВО украинские боевые дроны. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, жертв и серьезных разрушений зафиксировано не было. Однако части одного из беспилотников рухнули на проезжую часть в районе Сырского Рудника.

Артамонов также обратился к жителям Липецкой области, призвав их не обсуждать в соцсетях и мессенджерах с различными анонимами налеты украинских дронов на регион, опасаясь провокаций.

В настоящее время на месте падения БПЛА находятся региональные экстренные службы, которые занимаются обезвреживанием оставшихся фрагментов вражеского дрона.

Накануне Украиной была атакована приграничная территория Брянской области. Всего над российским регионом уничтожили 13 вражеских дронов. Осколки одного из них упали на территории нежилого здания, после чего начался пожар. Также ВСУ попытались атаковать при помощи БПЛА Санкт-Петербург.