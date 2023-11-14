БПЛА в Подмосковье был сбит над Конструкторским бюро машиностроения в Коломне
Фото: [Марина Анисимова]
Украинский беспилотник был подавлен средствами РЭБ над территорией Конструкторского бюро машиностроения в Коломне. Об этом со ссылкой на спецслужбы сообщает РИАМО.
Сейчас здание бюро оцеплено. На месте дежурят экстренные службы. Сотрудников эвакуировали на корпоративных автобусах, часть работников осталась на предприятии.
Информация о разрушениях в настоящее время уточняется. По сведениям издания, видимые повреждения здания отсутствуют.
Уточняется, что беспилотник был сбит в 07:35. Один из очевидцев рассказал, что рано утром, когда работники шли на завод, были слышны взрывы.
Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что этим утром силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника в четырех российских регионах, в том числе в Подмосковье.