Средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА в регионах России, в том числе в Подмосковье
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Этой ночью была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в России.
Для этих целей украинская сторона использовала беспилотники самолетного типа, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.
Все БПЛА сбили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Беспилотники были уничтожены над территорией четырех российских регионов — в Московской области, а также Брянской, Орловской и Тамбовской областях, уточнили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве наладили производство беспилотных летательных аппаратов, которые предназначены для проведения разведки в зоне СВО.