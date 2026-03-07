БПЛА врезался в жилой небоскреб в Дубае: атака пришелась по башне 23 Marina

В Дубае произошла чрезвычайная ситуация — беспилотник врезался в одну из самых известных высоток города, пишет Baza. Удар пришелся по башне 23 Marina, расположенной в престижном районе Дубай Марина. По предварительным данным, дрон попал в 88-й этаж здания, после чего началась срочная эвакуация жильцов.

Очевидцы сообщают о масштабной операции спасательных служб. К небоскребу стянуты пожарные расчеты и машины скорой помощи. Жильцов верхних этажей выводят на улицу, точное число пострадавших пока не известно. Район Марина, известный своими фешенебельными высотками и дорогими ресторанами, временно оцеплен.

Это не единственное происшествие за сегодня. По данным очевидцев, осколок беспилотника попал в автомобиль, двигавшийся по мосту Dubai Hills. Информации о пострадавших в этом инциденте пока нет.

Инцидент произошел на фоне резкого обострения ситуации в регионе. Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по месту сбора американских военных в Дубае.

По данным иранских источников, в результате комбинированной атаки дронами и ракетами погибли десятки американских военнослужащих.

Власти США и официальные лица ОАЭ пока не комментируют эти заявления.

Официальный Дубай пока не выпустил подтверждения о попадании дрона в жилую башню, однако социальные сети заполнены видео и фото, на которых виден столб дыма в районе Марина и слышны звуки сирен. Ситуация развивается, жителям рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.

