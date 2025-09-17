Семейный конфликт из-за участка закончился трагедией на Алтае

По версии следствия, в Барнауле 69-летний мужчина застрелил свою сестру и ее супруга из-за многолетнего спора за приусадебный участок. Преступление произошло в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый задержан. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагический инцидент развернулся на приусадебном участке в барнаульском районе. По данным следствия, 69-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрелы из зарегистрированного охотничьего ружья в свою 76-летнюю сестру и ее мужа.

Причиной преступления стал затяжной имущественный конфликт. Пожилая пара, имевшая долю в доме, регулярно пользовалась земельным участком, что вызывало постоянные ссоры с братом женщины, который проживал в доме один.

Тела пенсионеров с огнестрельными ранениями были обнаружены днем 17 сентября. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство двух лиц». Правоохранительные органы раскрыли преступление по горячим следам. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого. Прокуратура Алтайского края взяла расследование под особый контроль.

