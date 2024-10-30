Брата главы российского региона отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве

Правоохранители задержали и арестовали Магомеда-Башира Калиматова, брата главы Ингушетии. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Gor.

Калиматову вменяют в вину восемь преступных эпизодов, связанных с хищением финансов. Всего он, по мнению следствия, в составе организованной преступной группы, которую создал самостоятельно, похитил 2 млрд руб.

«Раньше он руководил в республике почтой. По мнению следствия, обнёс пенсионный фонд», - указали авторы микроблога.

После задержания брата высокопоставленного чиновника отправили в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что в Приангарье были помещены в СИЗО сразу трое подростков. Они пытались поджечь два бомбардировщика Ту-22М, что квалифицировали как покушение на теракт. Несовершеннолетним грозит до 20 лет лишения свободы.