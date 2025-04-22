Брата певицы Кати Самбуки обвинили в создании наркопритона в Петербурге

Родного брата известной певицы и фотомодели Кати Самбуки заподозрили в организации наркопритона. Предполагается, что речь идет о квартире, расположенной на Невском проспекте, состояние которой, судя по имеющимся материалам, оставляет желать лучшего: помещение выглядит заброшенным, без отделки, с мусором на полу, передает РЕН ТВ.

На видео, снятом жильцами дома, запечатлен момент, как из данной квартиры выносят человека без сознания, предположительно находящегося под воздействием наркотических веществ. По заявлениям соседей, владельцем этого притона является Виктор Секерин, брат Кати Самбуки.

Сообщается, что он регулярно устраивает собрания, сопровождающиеся громкими звуками и беспорядками. Подобные мероприятия часто заканчиваются задержаниями посетителей полицией. Сам Секерин не опровергает свою причастность к происходящему.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчин задержали за попытку сбыта около 800 свертков с наркотиками.