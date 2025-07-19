Братья из Читы получили условные сроки за кражу данных через VPN

В Чите суд вынес приговор двум братьям, которые распространяли вредоносное программное обеспечение (ПО) под видом VPN-сервиса, передает РИА Новости.

По информации правоохранительных органов, злоумышленники приобрели доступ к инструментам для несанкционированного вмешательства в компьютерные системы и маскировали опасное ПО под легальный сервис виртуальных частных сетей.

Для привлечения жертв они использовали рекламу в Google Ads. В результате их действий были украдены учетные данные пользователей, включая пароли, логины, информацию о криптовалютах и аккаунтах игрового серсива Steam.

Суд учел признание вины и рассмотрел дело в особом порядке, назначив каждому из братьев по два года условного срока с испытательным периодом. Один из ноутбуков, использовавшихся для преступной деятельности, был конфискован.

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