Российские хакеры взломали чаты украинских мошенников в кол-центрах

Группа российских хакеров получила доступ к внутренним чатам украинских кол-центров, специализирующихся на обмане граждан России и стран СНГ. Об этом со ссылкой на Mash пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

В распоряжении взломщиков оказались фотографии сотрудников, их адреса, переписки и финансовые отчеты. Один из раскрытых кол-центров базировался в Одессе и управлялся 19-летним организатором. По данным перехваченной переписки, группа заработала около 50 миллионов рублей. Администраторы чатов обсуждали на русском языке успешные аферы, а также упоминали откаты сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ).

Хакеры также выявили сообщников мошенников на территории России. Речь идет о так называемых дропах — лицах, чьи банковские карты использовались для перевода похищенных средств в криптовалюту с последующей отправкой в Украину. Вся информация о пособниках передана в МВД и ФСБ для дальнейших проверок и возможных задержаний.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с почтовыми ящиками.