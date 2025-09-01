В Петропавловске-Камчатском раскрыли нарколабораторию отца и сына

В Петропавловске-Камчатском сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 29-летнего мужчину и его 50-летнего отца, подозреваемых в создании лаборатории по производству наркотиков. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД.

По факту произошедшего следственным отделом возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статьи 228 и 228.1 Уголовного кодекса РФ, касающиеся незаконного оборота наркотических веществ. Подозреваемые заключены под стражу.

По данным следствия, начиная с начала 2025 года отец и сын организовали производство синтетических наркотиков в квартире, расположенной на улице Мишенной. В помещении было установлено специализированное оборудование и завезены необходимые химические вещества для изготовления запрещенных препаратов.

Установлено, что часть произведенных наркотических средств была реализована через интернет, путем тайниковых закладок на территории Петропавловска-Камчатского. В ходе обыска у задержанных изъято 154,46 грамма синтетических наркотических веществ, что квалифицируется как крупный размер.

Ранее сообщалось, что очаг дикорастущей конопли выявили и ликвидировали в Чехове.