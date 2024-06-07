Бразильские власти экстрадировали в Россию мужчину, который обвиняется в пособничестве мошенничеству. Такой шаг сделан ими впервые. Сведения об этом появились на сайте российской Генеральной прокуратуры.

Денис Асфандьяров работал в России коммерческим директором в фирме, которая не исполнила договорные обязательства перед другой организацией, но при этом получила право сразу на 29 квартир в Казани общей стоимостью в 67 миллионов рублей. Позже он скрылся от правосудия, и 4 года назад его объявили в международный розыск. В марте прошлого года он был задержан на территории Бразилии, и теперь его вернут в объятия российской Фемиды.

«По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Бразилии экстрадируют Дениса Асфандьярова для привлечения к уголовной ответственности», - указано на сайте ведомства.

За те 22 года, которые между РФ и Бразилией действует закон о выдаче подозреваемых в нарушении закона, это первый подобный случай.

Ранее стало известно, что бразильский лидер отказался посетить так называемый «саммит мира», который должен пройти в Швейцарии. За это президент Украины назвал его человеком, который еще хуже врага.