В Москве нашли мужчину и женщину без признаков жизни после пожара в квартире

В Москве на улице Вяземской было обнаружено тело женщины без признаков жизни рядом с многоквартирным домом, где произошел сильный пожар. Информацию об этом распространила городская прокуратура через свой телеграм-канал.

Согласно информации, предоставленной ведомством, у погибшей зафиксированы травмы, указывающие на падение с большой высоты. Внутри сгоревшей квартиры также было найдено тело мужчины без признаков жизни.

Представители прокуратуры заявили, что взяли под контроль установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой в связи с данным инцидентом. В ведомстве добавили, что на данный момент отсутствуют сведения о причинах произошедшего. Расследование продолжается.

