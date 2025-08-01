Британка погибла на глазах туристов при погружении в Индонезии

24-летняя британская инструктор по дайвингу погибла во время проведения занятий у берегов Индонезии. Трагедия произошла на глазах у группы туристов, когда девушка погрузилась на глубину 10-15 метров. Об этом сообщает издание The Sun.

Молодая британка, работавшая инструктором по сноркелингу, трагически погибла во время проведения занятий у знаменитого пляжа Пинк-Бич в Индонезии. Инцидент произошел при погружении на глубину 10-15 метров в составе группы из 10 человек.

Свидетели сообщили, что после погружения состояние инструктора резко ухудшилось. Девушку оперативно подняли на борт лодки, где она еще дышала. Капитан судна немедленно направился к ближайшему пирсу Телонг-Элонг, куда уже выехала бригада спасателей.

Несмотря на все предпринятые меры, через час врачи констатировали смерть 24-летней британки. Местные власти начали расследование происшествия, допрашивая всех участников туристической группы и членов экипажа.

Пинк-Бич, известный своими розовыми песками и богатым подводным миром, является популярным местом для дайвинга и сноркелинга.

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