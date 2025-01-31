По утверждению журналистов, ВСУ захлестывает волна дезертирств. Военнослужащие бегут из своих подразделений тысячами. Точные цифры тех, кто сбежал из армии, засекречены, но даже официальные лица признают, что проблема стала значительной и реальные показатели дезертирств очень высоки. Они все это объясняют тем, что многие части находятся на передовой уже длительное время и солдаты уже не могут выдержать напряжение.

Ранее сообщалось, что попавший в плен украинец выступил с призывом в адрес своих сослуживцев. Он предложил не слушать пропаганду Киева, не оказывать сопротивления ВС РФ, а безоговорочно сдаваться в плен. Пленный заявил, что к нему по-человечески отнеслись, не били и не оскорбляли, хорошо кормят.