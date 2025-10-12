Британская газета заявила о помощи США в украинских ударах по российским объектам
FT: США помогают Украине наносить удары по российским объектам
Американские военные предоставляют украинцам разведывательную информацию для нанесения ударов по российским объектам. Такое заявление сделала газета Financial Times.
По утверждению издания, военные из Соединенных Штатов координируют украинские удары по объектам энергетической инфраструктуры России. Они предоставляют ВСУ самые актуальные разведывательные данные. За счет этого украинцам удается выбирать оптимальные время, курс и высоту для запуска беспилотников, направленных на цели, находящиеся далеко за линией фронта. Все делается с целью заставить Россию как можно быстрее приступить к переговорам о мире. Это, по словам журналистов, делается уже на протяжении нескольких месяцев, а в число объектов для ударов включены нефтеперерабатывающие предприятия.
Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности Вооруженных сил Украины в сентябре и признал, что для ВСУ сложилась на линии фронта очень сложная ситуация.