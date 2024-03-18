Специалист в области политологии и аналитики Александр Меркурис заявил, что российская армия сметает с пути целые укрепрайоны ВСУ с помощью одного мощного оружия. Эксперт полагает, что из-за этого украинская армия понесет невероятные потери.

О страшных русских планирующих бомбах стало ходить еще больше легенд на просторах медиа. И только в рядах ВСУ знают, что это действительно суровая реальность. Россия научилась создавать особые снаряды и использовать их грамотно. Это, как говорят эксперты, должно стать сигналом ВСУ для того, чтобы остановиться. Однако Зеленский не отменяет противостояние по указке Запада.

Александр Меркурис считает, что планирующие бомбы со стороны России невероятно мощны и опасны. Несмотря на оснащение Украины западной техникой, это ничто, по сравнению с этими боезарядами. Все дело в том, что такие авиабомбы способны уничтожать целые укрепрайоны и менять ход спецоперации в целом.

Полуторатонные снаряды спокойно обходят защиту украинской стороны и новые фортификации.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области при разборе FPV-дрона погибли три украинца.