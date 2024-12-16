По словам британского эксперта Александра Меркуриса, российская армия, уничтожив накануне четыре зенитных ракетных комплекса Patriot в Незалежной, совершила разрушительный удар по общей обороне и системе ПВО украинских войск. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что данный удар снова подчеркнул воздушное главенство российских войск.

По мнению эксперта, все попытки западных государств снабдить украинскую армию самолетами, системами ПВО и ракетным оружием потерпели неудачу. Напротив, они имели обратный эффект и не принесли реальной помощи украинским военным, поскольку российская армия быстро уничтожает указанные средства.

Ранее сообщалось, что США передали Украине не менее 847 ракет Patriot на $3,6 млрд.