Британский эксперт Смит пояснил опасность ночного запаха миндаля и плесени

Постельные клопы могут проникнуть в дом незаметно, и многие узнают о заражении лишь тогда, когда оно уже прогрессирует. По словам британского эксперта Нормана Смита, тем не менее имеется малозаметный, однако красноречивый признак, который позволяет заподозрить их присутствие еще до появления первых укусов. Об этом сообщает Pravda.ru.

Он уточнил, что одним из наиболее ранних симптомов заражения постельными клопами может быть необычный запах, напоминающий смесь миндаля и плесени. Причиной указанного аромата становятся феромоны, выделяемые насекомыми при массовом скоплении. Однако нередко люди принимают такой запах за запах сырости или старрй мебели, не связывая его с возможным нашествием паразитов.

По мнению эксперта, постельные клопы невероятно изобретательны. Их плоское тело дает возможность им прятаться в швах матрасов, под деревянными панелями кровати и даже внутри розеток. К тому же выявить их довольно сложно: насекомые питаются только ночью, когда человек спит особенно крепко.

Он отметил, что характерными следами заражения являются темно-коричневые точки на постельном белье, маленькие пятна крови, являющиеся следами от укусов или раздавленных насекомых. При обнаружении наличия клопов действовать необходимо немедленно, поскольку самки этих насекомых способны откладывать до 200 яиц всего за несколько дней, и ситуация может быстро выйти из-под контроля. Таким образом, важно провести детальный осмотр, не перемещать вещи между комнатами, стирать при температуре не ниже 60 °C и использовать сушку на высокой температуре не менее 30 минут.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Лиона погиб в борьбе с постельными клопами.