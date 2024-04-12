Британский министр обороны пообещал Украине еще не существующее лазерное оружие
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Великобритания может передать Украине системы лазерного оружия дальнего действия DragonFire, пишет The Telegraph, ссылаясь на слова министра обороны Гранта Шэппса.
Шэппс при этом признал, что технология еще не готова для использования в бою, но для Киева и так сойдет. ВСУ может получить прототипы, чтобы сбивать дроны.
Ожидается, что официально «драконов огонь» будет принят на вооружение британской армии в 2027 году.
Эксперты отмечают, что модернизация британской армии проходит не слишком успешно. Так, в Великобритании никак не могут запустить баллистическую ракету. Последний пробный пуск завершился ужасным конфузом — ракета плюхнулась в океан в десятке метров от подлодки, с которой была запущена. На борту судна в этот момент находился Шэппс.