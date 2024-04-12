Британский министр обороны пообещал Украине еще не существующее лазерное оружие

Шэппс при этом признал, что технология еще не готова для использования в бою, но для Киева и так сойдет. ВСУ может получить прототипы, чтобы сбивать дроны.

Ожидается, что официально «драконов огонь» будет принят на вооружение британской армии в 2027 году.

Эксперты отмечают, что модернизация британской армии проходит не слишком успешно. Так, в Великобритании никак не могут запустить баллистическую ракету. Последний пробный пуск завершился ужасным конфузом — ракета плюхнулась в океан в десятке метров от подлодки, с которой была запущена. На борту судна в этот момент находился Шэппс.