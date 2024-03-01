СМИ: Великобритания начала готовить своих солдат к окопной войне
Фото: [МО Великобритании]
Армия Великобритании решила уделить особое внимание обучению своих солдат позицинной войне на фоне украинского конфликта, пишет Business Insider.
Автор отмечает, что война на Украине вернула в практику рытье окопов и построение сетей укреплений по обе стороны фронта.
Первая мировая война оставила на лице британской нации шрам, который не зарубцевался и сто лет спустя, пишет издание. Тогда в позиционных сражениях на западном фронте британцы потеряли большое количество солдат и с тех пор предпочитали избегать крупных наземных операций.
Генерал Уилсон (его имя издание по просьбе министерства обороны не называет) подчеркнул, что в Ираке и Афганистане британские военные не сталкивались с подобными методами ведения боевых действий.
Ранее сообщалось, что британские ВМС провели неудачный пуск баллистической ракеты, которая плюхнулась в океан в нескольких метрах от корабля, на котором находился министр обороны Грант Шаппс.