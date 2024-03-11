Британский танк застрял в грязи на Украине прямо во время показательного заезда перед журналистами

Британских журналистов посадили на танк Challenger 2 во время стрельб, которые проводились неподалеку от передовой. Танк намертво засел в заболоченном овраге, ярко продемонстрировав один из своих недостатков. Об этом сообщило издание The Sun.

Танки Challenger 2, которые Великобритания передала Украине, имеют длинный список недостатков. Некоторые из них связаны с ремонтом. В частности, любые запчасти должны приходить из Британии, и это занимает месяцы. При этом некоторые узлы ломаются с самого момента поставки этих машин, а другие приходится менять очень регулярно. Огромный минус танка – его слишком большая масса.

«В данном случае минус - мобильность. Способность танка маневрировать на местности. Он то и дело застревает в грязи, потому что он очень тяжелый», - указал журналистам один из украинских военных.

По его словам, один из танков Challenger 2 сумел застрять в грязи прямо во время показательных стрельб при британских же журналистах. Корреспондентов рассадили на броню, после чего танк попытался выдвинуться к рубежу стрельбы, но не доехал. Он намертво засел в заболоченном овраге. Его пришлось вытаскивать другим танком.

На данный момент 5 из 14 поставленных машин находятся в нерабочем виде и ожидают ремонта. Еще два Challenger 2 уже были восстановлены после того, как их подбили на линии фронта.

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