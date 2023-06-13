Британский военный эксперт назвал причины неудачного контрнаступления ВСУ

Отсутствие у ВСУ современной авиации и превосходство российской артиллерии являются главными причинами того, что украинское контрнаступление не удается развить ни на одном из направлений, заявил Business Insider профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк.

Российская артиллерия уверенно отбивает атаки ВСУ, уничтожая большое количество западной техники и украинских солдат. Киеву нечем прикрыть свое наступление с воздуха, так как обещанные Западом истребители F-16 появятся в зоне СВО не ранее осени.

Еще одной проблемой для Украины стал дефицит мобильных средств ПВО.

Украинские солдаты, вынужденные идти в бой без прикрытия, зачастую отказываются выполнять приказы командиров. Сегодня сообщалось о сдаче в плен экипажей двух БМП. Украинское командование отказалось эвакуировать с поля боя подразделение, понесшее существенные потери и имеющее тяжелораненых.