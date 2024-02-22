Британское судно вспыхнуло у берегов Йемена после атаки неизвестных

Неизвестные лица атаковали торговое судно, принадлежащее компании из Великобритании. Оно загорелось после того, как в него выпустили две ракеты. Об этом заявил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, слова его представителей привел ТАСС .

По свидетельству британских военных, инцидент произошел в Аденском заливе, в 70 милях юго-восточнее порта Аден. Кто именно произвел атаку торгового судна, неизвестно. При этом о нападении сообщил не капитан судна, попавшего под удар, а некий посторонний наблюдатель.

«По судну были выпущены две ракеты, в результате чего на его борту возник пожар. Силы коалиции отреагировали на произошедшее», - утверждают моряки Великобритании.

Атакованное судно шло под флагом Республики Паллау, но оно при этом принадлежит компании из Великобритании.

Буквально вчера сообщалось, что под ракетный обстрел попало судно из Соединенных Штатов. По нему также выпустили две ракеты, одна из них разорвалась рядом с бортом корабля. Ответственным за это нападение было признано движение «Ансар Алла».