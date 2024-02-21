Хуситам удалось нанести повреждения еще одному американскому судну в Аденском заливе

Бойцы из движения «Ансар Алла» выпустили две противокорабельные ракеты по судну, которое принадлежит США. Одна из ракет взорвалась рядом с бортом этого корабля, после чего он получил небольшие повреждения. Об этом заявило Центральное командование Соединенных Штатов. Слова его представителей привел ТАСС .

Инцидент произошел еще 19 февраля, но озвучили это только сейчас. Судно Sea Champion шло под греческим флагом, оно двигалось в Аден. С берега по нему были выпущено две противокорабельные ракеты. Они не попали в цель, но одна из них разорвалась совсем рядом с бортом.

«Одна из ракет разорвалась близ судна, нанеся незначительный ущерб», - указали представители военных.

Ранее появлялись сообщения о судах, которые серьезно пострадали в результате подобных обстрелов. Так еще в январе один из танкеров вспыхнул после попадания в него ракеты. Позже другое судно было утоплено успешным для хуситов ракетным ударом.