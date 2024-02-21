Хуситам удалось нанести повреждения еще одному американскому судну в Аденском заливе
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Бойцы из движения «Ансар Алла» выпустили две противокорабельные ракеты по судну, которое принадлежит США. Одна из ракет взорвалась рядом с бортом этого корабля, после чего он получил небольшие повреждения. Об этом заявило Центральное командование Соединенных Штатов. Слова его представителей привел ТАСС.
Инцидент произошел еще 19 февраля, но озвучили это только сейчас. Судно Sea Champion шло под греческим флагом, оно двигалось в Аден. С берега по нему были выпущено две противокорабельные ракеты. Они не попали в цель, но одна из них разорвалась совсем рядом с бортом.
«Одна из ракет разорвалась близ судна, нанеся незначительный ущерб», - указали представители военных.
Ранее появлялись сообщения о судах, которые серьезно пострадали в результате подобных обстрелов. Так еще в январе один из танкеров вспыхнул после попадания в него ракеты. Позже другое судно было утоплено успешным для хуситов ракетным ударом.