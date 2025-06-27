Брянск под ударом ВСУ: люди пострадали при атаке БПЛА

Вечером 27 июня беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал жилые кварталы Брянска. По данным губернатора Александра Богомаза, в результате удара пострадали четыре мирных жителя.

Глава региона не раскрывает подробностей о травмах и ранениях жителей, но отмечает, что все они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

«Пострадавшим — скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — говорится в заявлении политика.

Предварительная оценка ущерба показала повреждения более десяти жилых домов и одного автомобиля. Специалисты обследуют здания на предмет возможных скрытых разрушений.

Также Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы и правоохранительные органы.

Напомним, что это не первый случай атаки беспилотников на Брянскую область. За последний месяц подобные инциденты фиксировались в нескольких приграничных районах.

Ранее сообщалось, что украинские дроны попытались нанести удар по предприятию в Новокуйбышевске Самарской области. В регионе оперативно сработали силы ПВО.