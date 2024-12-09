Брянский депутат Иванов призвал ввести более строгое наказание за продажу вейпов детям

По словам депутата Брянской облдумы Михаила Иванова, продавцов вейпов и кальянов детям следует строже наказывать. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что средства для потребления никотина дают иллюзорную свободу и чувство принадлежности к современному миру.

По мнению брянского парламентария, продавцы, нарушающие законы и нормы морали при продаже молодежи губительных вещей, должны не только сталкиваться с серьезными штрафами, а также и быть лишены права заниматься предпринимательской деятельностью.

Он подчеркнул, что в ряде случаев продавцов вейпов также необходимо привлекать к уголовной ответственности. Кроме того, учителям стоит вовремя выявлять современные тренды, интересоваться всеми подозрительными девайсами. При этом к решению проблемы нужно привлечь и общественные молодежные организации, контактирующие с подростками.

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