Брянскую область атаковали более 10 дронов ВСУ, сообщил Богомаз

В Брянской области силами противовоздушной обороны были уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем telegram-канале проинформировал губернатор региона Александр Богомаз, отметив, что все беспилотники были самолётного типа.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены тринадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз.

Он отметил, что на месте работают экстренные и оперативные региональный службы.

Ранее поступали сведения о том, что Вооруженные силы Украины использовали беспилотные летательные аппараты для нападения на Ленинградскую область. Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, в общей сложности было уничтожено 16 беспилотников.