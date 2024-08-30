Брюссель: ни одна из стран ЕС не желает войны с Россией

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель убежден, что Евросоюз не вовлечен в конфликт между Россией и Украиной. По его словам, ввоз западного оружия для нужд армии ВСУ, не говорят о том, что страны-поставщики хотят воевать против России. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС.

«Мы просто помогаем Украине», — заверил Боррель.

Представитель ведомства также назвал смешными высказывания о том, что разрешение на атаки европейской техникой по стратегическим целям в России, делает Евросоюз участником войны. Также Боррель сделал акцент на том, что «ни одна из стран ЕС не хочет воевать с Россией».

Накануне стало известно, что каждая из 27 стан содружества будет сама принимать решение о поставках помощи армии Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось о том, что Словакия и Венгрия отказываются от отмены запрета на удары ВСУ европейской техникой по России.