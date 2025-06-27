Бродячие псы терроризируют Белгород: стаи добрались и до губернатора Гладкова

В Белгороде военные спасли школьника от нападения стаи бродячих собак. Видео инцидента опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

На размещенных в Сети кадрах видно, как минимум пять агрессивных животных преследуют ребенка, идущего по тротуару. Мальчик пытался убежать, но собаки продолжали нападать, пока не подъехал армейский внедорожник. Двое военнослужащих в форме вмешались и отогнали животных, чем спасли юного белгородца.

Инцидент прокомментировал губернатор. Гладков отметил, что лично сталкивался со стаей во время утренних пробежек.

«Были случаи, когда собаки начинали бросаться на меня. Но одно дело — взрослый, другое — ребенок», — написал он.

Проблема бродячих животных в Белгороде стоит остро — только за последний месяц зафиксировано несколько нападений на людей. Местные жители жалуются на увеличение числа бездомных собак в спальных районах города. Гладков поручил в срочном порядке решить проблему с агрессивными животными города: усилить работу по отлову и стерилизации бродячих псов.

Ранее сообщалось, что на Алтае мужчина случайно прострелил сыну плечо из-за большой собаки.