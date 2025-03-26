Бродячие собаки насмерть загрызли пенсионерку в Дагестане

В Буйнакске (Дагестан) стая бродячих собак напала на местную жительницу, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Отмечается, что трагический инцидент произошел 25 марта на христианском кладбище Буйнакска. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ, предусматривающей наказание за халатность, повлекшую смерть человека.

Прокуратура Дагестана начала проверку, в ходе которой сотрудники правоохранительных органов оценят соблюдение требований по ответственному обращению с животными. Специалисты выяснят, какие меры были предприняты местными властями для контроля численности бродячих собак и обеспечения безопасности граждан.

Этот случай не является единичным в России. 24 марта в Усть-Лабинске Краснодарского края стая бездомных собак напала на трех подростков. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Накануне рабочая группа Государственной думы РФ по доработке законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными одобрила несколько поправок к законопроекту.

Среди предложенных изменений — разрешение на эвтаназию животных, содержащихся в приютах в случае, если они причиняют вред или представляют угрозу для людей, имущества и других животных.

В настоящее время федеральный закон допускает усыпление бездомных животных в приютах только для прекращения их «непереносимых физических страданий».

Ранее депутат Государственной думы РФ Владимир Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тыс. руб.