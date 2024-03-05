Бронемашина НАТО переехала двоих военных во время учений в Польше

Чрезвычайное происшествие произошло во время общих маневров Северо-Атлантического альянса на польской территории. Под бронированную машину попало сразу двое военнослужащих. Об этом заявила радиостанция RMF FM.

По утверждению журналистов, инцидент случился на одной из военных баз.

«Происшествие в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. Гусеничная машина переехала двоих человек», - заявили они.

К месту происшествия немедленно были высланы два вертолета, чтобы эвакуировать пострадавших в медицинское учреждение. Присутствующие на месте ЧП медики ведут реанимационные мероприятия, чтобы сохранить жизнь пострадавшим до попадания их на операционный стол. По имеющимся сведениям, в учениях принимает участие порядка 3 тысяч военнослужащих минимум из пяти стран, а также порядка 700 единиц тяжелой техники, от бронетранспортеров до танков.

Ранее Швеция и Финляндия завили, что в этом году они примут участие в учениях НАТО, которые будут проходить совсем рядом с границей России. Маневры пройдут на севере этих стран, и они войдут в крупный комплекс мероприятий по повышению боеготовности войск государств, входящих в военный блок.