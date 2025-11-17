«Бросилась в ледяную воду»: жительница Петербурга спасла маленькую девочку из канала

В Санкт-Петербурге смелая прохожая спасла маленькую девочку, которая упала в воды Матисова канала. Сама героиня после этого тоже оказалась в опасности, ей потребовалась помощь. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент развернулся на глазах у очевидцев. По предварительной информации, ребенок поскользнулся на берегу, когда бежал за собакой, и оказался в холодной воде. На помощь незамедлительно бросилась случайная прохожая, которая без раздумий прыгнула в канал и вытащила ребенка на сушу.

Однако мощное течение и скользкие берега не позволили женщине самостоятельно выбраться. На помощь героине пришли трое мужчин, которые помогли ей подняться на берег. Спасенную девочку сразу же укутали в теплую куртку.

