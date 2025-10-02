Буча и Ирпень подверглись атаке беспилотников

Киевская область вновь оказалась под ударом беспилотников — мощные взрывы прогремели в Буче и Ирпене. По предварительным данным, для атаки использовались 18 дронов-камикадзе.

Пригороды украинской столицы вновь стали целью масштабной воздушной атаки. Как сообщают местные СМИ, в небе над Бучей и Ирпенем появились беспилотники, после чего в городах раздались серии мощных взрывов. Журналисты отмечают, что атака проводилась с применением дронов-камикадзе, общее количество которых могло достигать 18 единиц.

Инцидент продолжает серию ударов по Киевской области, которая регулярно подвергается обстрелам с середины сентября. Ранее аналогичные атаки фиксировались в Борисполе, где после попадания дронов возникали масштабные пожары. Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны и серии хлопков, характерных для перехвата воздушных целей.

Ранее Россия и Украина обменялись 185 военнопленными с каждой стороны.