«Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела»: выяснилось, кто ответит за отравление москвички арбузом

Москвичка умерла на следующий день после того, как съела арбуз. Покупку она совершила в фруктовой палатке возле метро «Спортивная». Вскоре сотруднице «Газпромбанка» стало плохо, началась рвота.

Долгое время она не хотела вызывать скорую, но когда состояние ухудшилось, мать пострадавшей решила обратиться к медикам. После попыток реанимировать женщину, она скончалась.

Как рассказал адвокат Тимур Харди, сейчас устанавливаются точные причины смерти гражданки, и возникает вопрос об ответственности за случившееся.

«В первую очередь, должны быть проведены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Сначала нужно установить, не было ли у самой женщины патологий и хронических заболеваний, может ее смерть и покупка арбуза — случайное совпадение», — рассказал Харди в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если будет установлено, что причиной смерти стал арбуз, уточнил собеседник, отвечать придется продавцам и поставщикам.

«Опять же, в зависимости от того, что именно явилось причиной состояния арбуза. Не исключено, что к ответственности могут быть привлечены и должностные лица, в силу своих обязанностей осуществляющие санитарный надзор за качеством продаваемых на рынках продуктов питания», — пояснил адвокат.

Кроме того, добавил он, могут проявиться и сопутствующие составы преступлений.

«Например, если выяснится, что должностное лицо за взятку пропустило некачественные арбузы на рынок. Если будет установлено, что арбузы были отравлены неким злоумышленником намеренно, то здесь уже будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство», — подытожил Харди.

Ранее мы сообщали о том, что причиной смертельного отравления арбузом могла быть селитра.